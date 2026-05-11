НовостиПроисшествия11 мая 2026 13:11

Более 3300 пьяных водителей задержали на дорогах Нижегородской области

Почти 400 нижегородцев повторно попались на пьяной езде
Евгения ФРОЛОВА
Более 3300 пьяных водителей задержали на дорогах Нижегородской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Госавтоинспекция Нижегородской области, с начала 2026 года к ответственности уже привлекли 3311 водителей с признаками опьянения. У 2918 автомобилистов факт опьянения подтвердился официально. Еще 1287 человек отказались проходить медицинское освидетельствование, что по закону также считается серьезным нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание в ГАИ обратили на повторные случаи. За первые месяцы года 393 водителя вновь сели за руль в нетрезвом состоянии, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение может закончиться уголовным делом, конфискацией автомобиля и даже лишением свободы.

С наступлением выходных ведомство вновь обратилась к автомобилистам с призывом отказаться от поездок после употребления алкоголя. Правоохранители напомнили, что нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из главных причин тяжелых ДТП на дорогах региона.