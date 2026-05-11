Налоговые долги нижегородцев до 500 рублей начали списывать автоматически.

С 1 мая в Нижегородской области начал действовать новый порядок списания старых налоговых долгов физических лиц. Теперь часть задолженностей ФНС будет аннулировать автоматически – без заявлений, обращений в суд и визитов в налоговую инспекцию. Соответствующий приказ от 27.02.2026 г. размещен официальном портале правовой информации.

Под новые правила попадают сразу две категории долгов. В первую очередь речь идет о задолженностях до 500 рублей, накопившихся до 1 ноября 2025 года. Это суммы, по которым налоговая уже предпринимала попытки взыскания, однако решение суда так и не вступило в силу либо дело вообще не дошло до принудительного взыскания.

Кроме того, автоматически спишут долги до 10 тысяч рублей, если они официально признаны безнадёжными к взысканию. Например, когда истёк срок взыскания или исполнительный документ был выдан, но деньги фактически так и не удалось получить.

Все списания проходят автоматически – никаких дополнительных действий от граждан не требуется. Такие задолженности уже исключены из Единого налогового счёта, поэтому они не мешают получать справки, оформлять документы и проводить регистрационные действия.

Ранее для удаления подобных долгов людям нередко приходилось обращаться в суд и тратить время на бюрократические процедуры. Новый механизм должен избавить россиян от старых «копеечных» задолженностей, которые годами числились в базах данных. При этом действующие и реально взыскиваемые налоги по-прежнему необходимо оплачивать в полном объёме.