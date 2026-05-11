Проект «Без срока давности» запустили в Нижегородской области

Нижегородская область присоединилась ко всероссийской просветительской акции «День Великой Победы», которую проводит Российское общество «Знание». Одним из центральных событий акции стал запуск проекта «Без срока давности», реализуемый совместно с министерством образования Нижегородской области и фондом «Защитники Отечества».

Главная задача проекта – рассказать молодежи правду о трагедии войны, преступлениях нацистов и подвиге советского народа без искажений и попыток переписать историю.

До середины мая в школах, колледжах и вузах региона проходят лекции, тематические встречи и кинопоказы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и сохранению исторической памяти.

Перед школьниками и студентами выступают не только историки и преподаватели, но и участники специальной военной операции. Они делятся личным опытом, рассказывают о службе, преемственности поколений и важности сохранения памяти о защитниках страны.

Кроме того, в рамках акции нижегородцам показывают документальные фильмы, редкие архивные материалы и рассказывают о научных открытиях, которые помогли приблизить Победу.