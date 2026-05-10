Семья Фейнстра пожаловалась на перебои с интернетом в Нижегородской области. Фото: канал Countryside Acres

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область, рассказала о проблемах с мобильным интернетом после возвращения в Россию из длительного путешествия. О перебоях связи сообщил глава семьи Аренд Фейнстра в новом ролике на своём канале.

По словам фермера, нестабильный интернет стал причиной бытовых неудобств. Он признался, что переживал перед поездкой за продуктами и топливом, поскольку из-за сбоев могли возникнуть трудности с оплатой и связью. При этом во время пятимесячного путешествия по Канаде подобных проблем не было.

Аренд Фейнстра также отметил, что за время поездки они успели соскучиться по привычным продуктам. В Канаде семье не хватало свежего молока, масла и сыра, поэтому сразу после возвращения он планировал отправиться за покупками. Кроме того, глава семьи с улыбкой рассказал, что за время путешествия не забыл русский язык и смог объясняться в магазине даже без онлайн-переводчика.

Семья Фейнстра несколько лет назад переехала в российскую глубинку и ведет хозяйство в Нижегородской области. За жизнью канадских переселенцев следят тысячи подписчиков в соцсетях.