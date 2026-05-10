63 нижегородских учителя освоили работу в агротехклассах

В Нижегородской области завершились курсы повышения квалификации для педагогов агротехнологических классов. Обучение по программе прошли 63 школьных учителя. Занятия проводились на базе Нижегородского регионального института управления и экономики агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов, в прошлом году в области появились 12 агротехнологических классов. Они были открыты в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта, направленного на развитие продовольственной безопасности страны.

В 2026 году регион планирует открыть еще восемь таких классов. Часть средств направят на ремонт профильных кабинетов, закупку оборудования и дополнительные выплаты педагогам. На повышение квалификации учителей из областного бюджета выделили два миллиона рублей.

Во время обучения преподаватели изучали, как создавать и сопровождать школьные проекты – от появления идеи до практического результата. Особое внимание уделили взаимодействию с агропредприятиями и научными организациями, чтобы школьники могли ближе познакомиться с будущей профессией.

Финалом программы стала защита проектов перед региональной комиссией. Учителя представили идеи школьных теплиц, современные методы выращивания сельхозкультур, программы экскурсий на предприятия АПК и проекты по внедрению цифровых технологий в сельское хозяйство.

Ректор НРИУЭ АПК Елена Яковлева отметила, что интерес к агротехнологическому образованию в регионе продолжает расти, а новые знания помогут педагогам развивать у школьников исследовательские навыки и интерес к профессиям агропромышленной сферы.