Нижегородская больница №13 снова принимает пациентов с инфарктами и инсультами.

После масштабного ремонта была возобновлена работа ангиографической установки в городской больнице №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Теперь крупнейшая клиника района вновь принимает пациентов с инфарктами и инсультами и проводит экстренные высокотехнологичные операции, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».

На восстановление оборудования из регионального бюджета направили более 35 миллионов рублей. Специалисты заменили ключевые элементы системы, провели настройку и полную калибровку аппарата. После проверки ангиограф вернули в строй.

Современная установка позволяет врачам выполнять сложные вмешательства через небольшой прокол – без тяжелых полостных операций. С помощью ангиографа медики удаляют тромбы при инсультах и устанавливают стенты пациентам с инфарктами, быстро восстанавливая кровоток.

Первого пациента обновленной операционной спасли в День Победы – им стал житель Сормовского района. Мужчину доставили в больницу с угрозой инфаркта. Врачи вовремя выявили проблему и экстренно провели стентирование. Сейчас пациент находится под наблюдением, его состояние оценивается как стабильное.

Возобновление работы отделения позволит снизить нагрузку на другие сосудистые центры Нижнего Новгорода. Для пациентов это особенно важно: при инфарктах и инсультах счет часто идет на минуты, а значит, возможность получить помощь рядом с домом напрямую влияет на шансы на выздоровление.