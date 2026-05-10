Глеб Никитин встретился с ветеранами ВОВ в День Победы. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

В День Победы губернатор Нижегородской области встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и детьми войны. Традиционная встреча прошла в теплой и почти семейной атмосфере – с воспоминаниями, разговорами о фронтовых годах и любимыми песнями военного времени, сообщил Глеб Никитин в своём MAX-канале.

Как отметил глава региона, такие встречи уже стали доброй традицией. По его словам, ветераны для всех остаются примером невероятной стойкости и мужества. В годы войны они сражались на передовой, трудились у станков, работали в полях и помогали стране выстоять даже будучи подростками.

Губернатор Нижегородской области поздравил фронтовиков и тружеников тыла. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Глеб Никитин признался, что каждый год ждет этой встречи и радуется возможности снова увидеть знакомые лица. Во время общения ветераны вспоминали своих боевых товарищей, рассказывали истории военных лет и вместе исполняли песни, ставшие символом Победы.

Губернатор отметил, что многих ветеранов судьба привела в Нижегородскую область уже после войны, однако регион стал для них настоящим домом. Он пожелал фронтовикам крепкого здоровья и поблагодарил их за готовность делиться своими воспоминаниями с молодым поколением.

– С каждым годом это становится все более важным: рассказывать о Победе, о своем опыте, помнить о нем. Мы держимся за День Победы. Это тот высший нравственный ориентир, который помогает нашим ребятам сегодня стоять до конца. И, уверен, мы в очередной раз победим, – подчеркнул Никитин.