Школьники из Нижнего Новгорода поборются за поездку на Северный полюс. Фото: РОСАТОМ.

Школьники и студенты колледжей из Нижегородской области получили шанс побывать на Северном полюсе. Госкорпорация «Росатом» объявила о старте нового сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Принять участие в проекте могут подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо до 24 мая зарегистрироваться на официальном сайте проекта и пройти интеллектуальные и творческие испытания. В этом году конкурс разделили на три направления: «Искатель» – для будущих ученых и журналистов, «Создатель» – для инженеров и конструкторов, а также новый трек «Мастер», рассчитанный на студентов колледжей и техникумов.

По словам организаторов, проект помогает подросткам познакомиться с современными технологиями, атомной энергетикой и научными разработками. В 2026 году экспедиция пройдет под знаком Года единства народов России, поэтому в ней впервые примут участие представители всех федеральных округов страны.

Лучшие участники онлайн-этапа попадут в региональные полуфиналы, которые пройдут летом в восьми федеральных округах. Финал конкурса состоится в июне в Москве. Победители отправятся в арктическое путешествие уже в августе 2026 года.

Вместе с российскими школьниками в экспедицию поедут подростки из 22 стран мира. За шесть сезонов участниками проекта уже стали более 400 ребят, которые смогли увидеть Арктику и познакомиться с работой российского атомного ледокольного флота.