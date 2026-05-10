Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 8:26

Школьники из Нижнего Новгорода поборются за поездку на Северный полюс

Победителей проекта «Ледокол знаний» ждет экспедиция на атомном ледоколе
Евгения ФРОЛОВА
Школьники из Нижнего Новгорода поборются за поездку на Северный полюс.

Школьники из Нижнего Новгорода поборются за поездку на Северный полюс.

Фото: РОСАТОМ.

Школьники и студенты колледжей из Нижегородской области получили шанс побывать на Северном полюсе. Госкорпорация «Росатом» объявила о старте нового сезона международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Принять участие в проекте могут подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого необходимо до 24 мая зарегистрироваться на официальном сайте проекта и пройти интеллектуальные и творческие испытания. В этом году конкурс разделили на три направления: «Искатель» – для будущих ученых и журналистов, «Создатель» – для инженеров и конструкторов, а также новый трек «Мастер», рассчитанный на студентов колледжей и техникумов.

По словам организаторов, проект помогает подросткам познакомиться с современными технологиями, атомной энергетикой и научными разработками. В 2026 году экспедиция пройдет под знаком Года единства народов России, поэтому в ней впервые примут участие представители всех федеральных округов страны.

Лучшие участники онлайн-этапа попадут в региональные полуфиналы, которые пройдут летом в восьми федеральных округах. Финал конкурса состоится в июне в Москве. Победители отправятся в арктическое путешествие уже в августе 2026 года.

Вместе с российскими школьниками в экспедицию поедут подростки из 22 стран мира. За шесть сезонов участниками проекта уже стали более 400 ребят, которые смогли увидеть Арктику и познакомиться с работой российского атомного ледокольного флота.