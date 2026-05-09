Энергетики «Нижновэнерго» благоустроили мемориалы, памятники и воинские захоронения ко Дню Победы. Фото: Мазина Екатерина

В преддверии Дня Победы сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» провели масштабную работу по благоустройству мемориальных объектов в Нижегородской области. Всего энергетики привели в порядок 48 мемориалов, памятников и воинских захоронений, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны.

За каждым районом электрических сетей закреплены памятные места, на территории которых сотрудники компании ежегодно организуют субботники: очищают от мусора и древесно кустарниковой растительности, обновляют клумбы, красят ограждения и стелы, высаживают цветы и деревья.

Среди объектов, благоустроенных в этом году, — захоронения красноармейцев, умерших от ран в госпитале, - в городе Семенов, памятники в деревнях Аржаново, Малое Ключево и Ефремово, селах Сицкое и Успенское, рабочих поселках Бриляково и Большое Мурашкино, а также в городах Кулебаки, Кстово и Урень, мемориал в деревне Конево.

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров подчеркнул значимость этой работы:

«Для нас забота о мемориальных объектах — не просто обязанность, а искреннее проявление уважения к подвигу наших предков. Каждый благоустроенный памятник, каждое ухоженное захоронение — это наш вклад в сохранение исторической памяти. Мы обязаны передать будущим поколениям не только знания о героических страницах прошлого, но и бережное отношение к местам, которые напоминают нам о жертвах и победах военного времени».