Более тысячи подарков отправила Нижегородская область героям Донбасса. фото: Дмитрий Музыка

Ко Дню Победы Нижегородская область направила больше тысячи праздничных наборов на подшефные территории Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Волонтеры уже находятся в ДНР с очередной гуманитарной миссией и передают подарки. В каждый набор вошли продукты от нижегородских производителей и настенные часы с символикой Победы. Поздравления принимают ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и их семьи в Харцызске, Иловайске и Мангуше.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что поздравление героев Донбасса с Великой Победой уже стало доброй традицией. По его словам, эти подарки служат символом благодарности и памяти о подвиге предков, которые плечом к плечу отстояли свободу страны. Сегодня их потомки, по словам главы региона, с честью продолжают эту миссию, защищая те же ценности, ради которых сражалось поколение победителей.

Одним из тех, кого навестили, стал единственный проживающий в Харцызске фронтовик Афанасий Харлампьевич Демишев. Ему 101 год, и за его плечами огромный путь: с 1943 года он воевал в стрелковом полку, затем служил кавалеристом в казацком полку и прошёл с боями до Венгрии, где и встретил Победу. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени, орденом «За мужество», медалями «За оборону Сталинграда» и «За Победу над Германией». Ветерана поздравили прямо дома, а он в ответ делился воспоминаниями: рассказывал, как к ним приезжал маршал Будённый и как после войны восстанавливал родной колхоз.

Еще 330 праздничных наборов отправились в Иловайск. Волонтеры вручали подарки вместе с представителями местной администрации. Заместитель главы города Елена Дорошилова поблагодарила регион за внимание и отметила, что семь ветеранов, проживающих в Иловайске, были искренне тронуты таким вниманием. Подарки также передали участникам СВО и их семьям.

А в Мангуше волонтеры не только поздравляют героев, но и принимают активное участие в праздничных мероприятиях. Старший волонтер Анна Коротких призналась, что для команды большая честь вручать подарки от Нижегородской области.

- Эти люди - настоящие герои. Их подвиг - пример мужества и самоотверженности для всех поколений. Мы благодарим каждого из них за мирное небо и возможность жить в свободной стране, - сказала она.

Волонтеры посетили и одну из воинских частей на территории ДНР. Бойцам СВО они передали открытки с поздравлениями, нагрудные значки из георгиевских лент, которые делали вместе с детьми, а также шевроны с надписью от нижегородцев.

Напомним, волонтерский центр Дома народного единства был создан при поддержке правительства Нижегородской области для помощи жителям подшефных территорий Донецкой народной республики.