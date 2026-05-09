НовостиЗдоровье9 мая 2026 13:09

Выездную диспансеризацию ветеранов провели медики Дзержинска

Врачи навестили фронтовиков и вдов участников войны прямо на дому
Анжелика ЮДИЧЕВА
Выездную диспансеризацию ветеранов провели медики Дзержинска. Фото: Городская больница №2 Дзержинска

В канун Дня Победы медики поликлиники №1 Городской больницы №2 Дзержинска отправились в гости к тем, кому и посвящен этот праздник. Они провели выездную диспансеризацию для ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны прямо у них дома. Акция носит соответствующее название «К ветеранам Великой Победы».

Как рассказали в больнице, осмотры быстро перерастали в душевные разговоры и взаимную благодарность. Помимо медицинской помощи, каждому ветерану вручили Георгиевскую ленту и символичные подарки. «Для людей почтенного возраста чуткое отношение и доброе слово порой лечат лучше любых лекарств», - отметили в медучреждении.