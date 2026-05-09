Появилось видео онлайн-шествия «Бессмертного полка» в ПФО.

9 мая, в День Победы, стартовала онлайн-трансляция «Бессмертного полка». Свой видеопоток и получил Приволжский федеральный округ, организаторы опубликовали отдельный ролик с портретами героев из городов Поволжья. В течение получаса на экране сменяют друг друга снимки фронтовиков и тружеников тыла, за каждым из которых стоит своя военная история.

Цифровое шествие стартовало в полдень и охватило все восемь федеральных округов, а также Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области. Завершила акцию международная трансляция. В общей сложности в цифровом строю прошли миллионы героев.

Заявки на участие принимались с 23 апреля по 6 мая. Каждая заявка проходила многоступенчатую модерацию: к проверке привлекли более 2800 волонтеров и профессиональных историков. Организаторам пришлось отражать кибератаки, а после попыток загрузить фотографии нацистских преступников Следственный комитет начал проверку.