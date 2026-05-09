Награждение медалями «Отец солдата» состоялось в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы прошла церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». Награды вручили отцам участников специальной военной операции, чьи сыновья были удостоены государственных наград за подвиги. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Торжество организовали Корпоративный университет правительства и региональное отделение движения «Отцы России». Среди награжденных оказались не только те, кто воспитал героев, но и мужчины, которые сами находятся на передовой вместе со своими детьми.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов назвал неслучайным, что церемония прошла именно в канун 9 Мая. Он напомнил, что черты народа-победителя - мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию - сегодня снова востребованы для победы. «Я сам видел, как отцы приезжали к сыновьям в зону СВО и вместе с ними уходили на танке выполнять боевую задачу. Это дорогого стоит», — поделился он.

Эту же мысль развил депутат Госдумы Юрий Станкевич. Он добавил, что настоящий герой вырастает там, где отец своим примером учит любить Родину, уважать историю и не бояться ответственности. Врученные медали, по его словам, стали признанием отцовского вклада в поколение, для которого честь и долг не просто слова.

Проректор КУПНО Мария Самоделкина назвала церемонию знаком глубокого уважения к отцам, которые передали сыновьям верность Родине и готовность в любую минуту встать на защиту своей страны. Председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Дмитрий Исаев, со своей стороны, напомнил о символике дат: медаль была учреждена 9 Мая, и ее вручение накануне 81-й годовщины Победы подчеркивает, что нынешние бойцы продолжают ту же битву, что и их деды.

Помимо основных наград, на церемонии также вручили медали «За поддержку специальной военной операции» и благодарственные письма от командиров подразделений за помощь участникам СВО.