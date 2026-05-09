Ветераны Нижегородской области стали гостями центральной трибуны Парада Победы. Фото: прямая трансляция

На Параде Победы в Москве ветераны по традиции заняли места на центральной трибуне вместе с Владимиром Путиным. Как сообщает ТАСС, глава государства лично подошел к каждому, чтобы поздороваться. Среди тех, кто оказался в этом почетном ряду, были и уроженцы Нижегородской области.

Кирилл Семенов стал самым старшим среди ветеранов, которых пригласили на парад: 22 мая ему исполнится 103. Родился он в городе Семенов Нижегородской области. В марте 1942 года его призвали в ряды Красной армии, а затем направили в эвакуированное Таллинское пехотное училище. Уже в августе того же года он оказался на Сталинградском фронте, в 86-м отдельном пулеметном батальоне 284-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 62-й армии. С октября Семенов в звании сержанта командовал пулеметным взводом.

12 декабря 1942 года на Мамаевом кургане Семенов был тяжело ранен. Лечение затянулось больше чем на два года, и на передовую он смог вернуться лишь в феврале 1945-го, причем уже в роли командира минометного взвода 316-го гвардейского стрелкового полка 102-й гвардейской дивизии. Затем его ждала Польша. В марте, в боях за город Гдыня, он получил второе ранение, но снова быстро восстановился и встал в строй. День Победы Кирилл Семенов встретил в Германии.

За свои боевые заслуги Кирилл Семенов был отмечен орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В его наградном списке две медали «За боевые заслуги», медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другие знаки отличия. Сегодня он остается одним из последних живых бойцов 62-й армии Чуйкова, той самой, что ценой невероятных усилий отстояла Сталинград.

На центральной трибуне находился еще один ветеран из Горьковской области - Константин Федотов. В этом году ему исполнилось сто лет, и к своему вековому юбилею он выпустил книгу. Родился он 22 марта 1926 года в деревне Болтино. Осенью 1943-го его мобилизовали, а после окончания школы младшего комсостава в апреле 1944 года направили на второй Белорусский фронт. Службу Федотов проходил в разведроте 139-й дивизии, вместе с которой освобождал Белоруссию и Польшу, и дошел до Эльбы. Он участник исторического Парада Победы 1945 года. Среди его наград два ордена Красной Звезды, ордена Славы II и III степеней, орден Отечественной войны I степени, орден «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медали «За боевые заслуги» и «За офицерскую доблесть» III степени, а также юбилейный Георгиевский крест.

Напомним, из Нижнего Новгорода в Москву отправились еще два ветерана: 102-летний Василий Курицын и 100-летний Вазген Оганесян. Для обоих это уже вторая поездка на Парад Победы. Курицын воевал в Венгрии, Румынии, Австрии и Чехословакии, а Оганесян служил в саперной роте и погранвойсках.