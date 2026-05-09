Евгений Люлин в День Победы напомнил о подвиге горьковчан на фронте и в тылу

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил земляков с Днем Победы. Память о войне, по его словам, живет не только в памятниках и торжественных речах. Она хранится в семейных альбомах, фронтовых письмах и боевых наградах, передаваясь от поколения к поколению.

А за этими реликвиями стоят конкретные цифры. Из Горьковской области на фронт ушли 884 тысячи человек, а вот домой вернулись меньше половины. Из сотни частей и соединений, сформированных в регионе, многие после боев приходилось создавать заново. Например, 118-я дивизия, собранная в Шахунье, прошла «ржевскую мясорубку» и была почти полностью уничтожена. Такая же участь постигла 279-ю дивизию, которая вырывалась из окружения под Брянском. А в 137-й стрелковой дивизии из Арзамаса, защищавшей Белоруссию, к ноябрю 1941 года осталось 806 штыков из целой дивизии.

Поздравление Евгения Люлина

- Сражались героически! 334 горьковчанина стали Героями Советского Союза - лётчики, танкисты, пехотинцы, моряки, саперы, связисты, десантники. А как работал тыл! Дали фронту каждый третий танк, орудие, истребитель. Миллион тонн зерна от горьковских колхозов: сами голодали, а армию накормили! Такого не знала мировая история – истекающая кровью, голодная страна победила «непобедимый» германский фашизм, - пишет спикер регионального собрания.

С горечью отметив, что и фронтовиков, и тружеников тыла почти не осталось, Люлин подчеркнул: сегодня все послевоенные поколения должны поклониться им до земли: «Спасибо родные! Мы помним и гордимся вами!»