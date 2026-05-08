Старт приема заявок на Премию Нижнего Новгорода назначен на 10 мая Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 10 мая в Нижнем Новгороде начинается прием заявок на ежегодную городскую премию. Ее по традиции вручает мэр Юрий Шалабаев накануне Дня города тем, чей вклад в развитие и популяризацию столицы Приволжья оказался особенно заметным. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

Подать заявку можно до 31 мая включительно. Причем участвовать разрешено только физическим лицам, а максимальный состав авторского коллектива - десять человек. Размер одной премии составляет миллион рублей.

В 2026 году победителей определят в 16 номинациях, среди которых «Образование», «Наука и высшая школа», «Медицина», «Предпринимательство и промышленность», «Инновации и цифровые технологии», «Архитектура, дизайн и благоустройство», «СМИ и социальные медиа», «Спорт и здоровый образ жизни», «Экология и защита окружающей среды», а также «Событие в области культуры и искусства» и другие.

Заявки принимаются по электронной почте premiann@admgor.nnov.ru. Сотрудники секретариата комитета по присуждению премии готовы проконсультировать по оформлению документов по телефону 8 (831) 435-69-54.

Добавим, что в прошлом году на соискание премии было выдвинуто 127 проектов. Победителями стали 20 авторских коллективов, каждый из которых получил по обещанному миллиону рублей.