Никитин возглавил нижегородское отделение Российского исторического общества. Фото: Максим Герасимов

Губернатор Глеб Никитин стал во главе нижегородского отделения Российского исторического общества(РИО), которое объединяет ведущих историков, архивистов и музейных работников. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, его кандидатуру единогласно поддержали на расширенном заседании совета.

Встреча прошла 8 мая при участии директора Института этнологии и антропологии РАН Алексея Загребина, а также сопредседателя РИО и заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского. Он напомнил, что нижегородская земля всегда славилась умением хранить память о военных и трудовых свершениях.

- Уже завтра наступит День Победы, а через полтора месяца исполнится 85 лет с начала Великой Отечественной войны, нападения нацистской Германии на нашу страну. Конечно, вся страна знает о вкладе горьковчан в Победу, знает завод «Красное Сормово», знает город Горький как центр военной промышленности, - отметил Константин Могилевский.

Глеб Никитин со своей стороны подчеркнул, что сохранение памяти о подвиге советского народа - важнейшая задача государственного значения, и РИО играет в этом немалую роль. Нижегородское отделение, по его словам, на своем уровне исследует и доносит до людей правдивые знания о войне и Великой Победе, а также помогает разоблачать исторические фикции.

В этом году Нижегородское отделение РИО отмечает 10-летие своей деятельности. Глава региона подчеркнул, что за прошедшее время оно выросло в полноценную площадку для профессионального общения, где встречаются представители науки, образования и культуры. Работа строится системно, и в нее активно включена молодежь: школьники и студенты получают возможность участвовать в исследовательских и просветительских инициативах.

Одной из тем заседания стали археологические экспедиции, которые участники встречи назвали ключевым направлением получения новых научных знаний. Последние четыре года в Вачском округе продолжается совместная экспедиция Нижегородского музея-заповедника, Университета Лобачевского и Института археологии РАН. Ее главный объект - могильник финно-угорского племени мурома, жившего здесь в IX–XI веках. За время работ специалисты обследовали более 2,5 квадратного километра и изучили 89 погребений.

Помимо этого, члены общества помогают изучать и популяризировать народные художественные промыслы и ремесла -направление, которое для Нижегородской области особенно важно. Губернатор добавил, что в регионе реализуются и авторские проекты, а в целом вся работа по сохранению исторического наследия, памяти и развитию исторического мышления носит системный и многоплановый характер.