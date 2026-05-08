Две нижегородские компании задолжали работникам 9,5 млн рублей зарплаты

Две нижегородский компании задолжали работникам 9,5 млн рублей зарплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Две компании из Нижегородской области накопили перед своими сотрудниками почти десять миллионов рублей долгов по зарплате. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры Вачского района, о результатах которой рассказали в пресс-службе ведомства.

Обе фирмы - ООО «СМИ» и «Арефино Инструмент» - занимаются производством слесарно-монтажного, строительного и деревообрабатывающего инструмента. Интересно, что у них один и тот же директор и учредитель. С октября 2025 года по март 2026-го он не выплачивал зарплату своим работникам. В результате этого и накопилась задолженность перед 77 сотрудниками в размере 9,5 миллиона рублей.

Чтобы восстановить справедливость и права, прокуратура направила в суд иски о взыскании долгов. Кроме того, по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Пока удалось вернуть людям четыре миллиона рублей. Оставшуюся часть долга прокуратура держит на контроле.