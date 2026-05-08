Подрядчика для строительства онкоцентра нашли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде определился подрядчик, который займется возведением областного онкологического центра. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителем признана единственная компания, подавшая заявку. С ней заключат контракт по начальной цене - 16 787 181 920 рублей. Напомним, торги до этого объявляли дважды, но тогда потенциальные подрядчики не подали ни одного предложения для реализации проекта.

Будущие работы разбиты на три этапа. На первом, который продлится до конца ноября 2027 года, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, а также получить положительное заключение экспертизы. Второй этап - непосредственно строительно-монтажные работы - должен завершиться к 20 декабря 2031 года. Третий этап включает поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования, включая обучение персонала заказчика.

Будущий онкоцентр расположится на улице Родионова, рядом с домом 190. Под застройку выделен участок площадью более 60 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания составит около 69,7 тысячи «квадратов». В нем разместятся круглосуточный стационар на 380 коек, дневной стационар, 24 операционных, реанимация, взрослая поликлиника на 300 посещений в смену, а также диагностический блок, лаборатории, аптека, прачечная, пищеблок и конференц-зал на 400 мест.

Финансирование строительства будет идти из федерального и областного бюджетов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2031 году.