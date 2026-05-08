Холодное водоснабжение ограничат в Кстовском районе в ночь на 14 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кстовском районе временно ограничат подачу холодной воды с 22:00 13 мая до 06:00 14 мая. Это связано с плановым ремонтом на водоочистных сооружениях ВОС-2. Об этом сообщили в МУП «Городской Водоканал».

По словам сотрудников предприятия, капитальный ремонт насосной станции не проводился несколько лет, поэтому требуется замена быстроизнашиваемых узлов и агрегатов. Специалисты планируют организовать работу резервного насоса из имеющихся исправных узлов насосного агрегата №2 и корпуса агрегата №3, а также заменить отсекающую напорную задвижку диаметром 500 мм на поворотный затвор, чтобы обеспечить герметичность.

Подача воды будет временно ограничена в поселке Приволжский, селе Великий Враг, деревнях Зименки и Зелецино, городе Кстово, Старом Кстове и части села Безводное (улицы Березовая, Красивая, Цветочная, Школьная).

На период ремонта жителям советуют заранее запастись питьевой водой. Для бытовых нужд будет дежурить передвижная емкость с технической водой, которая станет курсировать по заявкам. Оставить обращение на альтернативное водоснабжение можно по телефону: +78314547877 (5555).