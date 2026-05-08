В 2,7 раза выросла выдача ипотеки в Нижегородской области с начала 2026 года

В 2,7 раза выросли выдачи ипотеки в Нижегородской области с начала 2026 года

В первом квартале 2026 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало ипотечных кредитов на 12,5 миллиарда рублей - это в 2,7 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Волго-Вятского банка.

За три месяца жилищные условия с помощью ипотеки улучшили 3,5 тысячи нижегородцев. Основной спрос по-прежнему держится на программах с государственной поддержкой: на них пришлось 64% от общего объема сделок.

В банке отмечают, что такая динамика говорит о восстановлении покупательской активности в регионе. Для заемщиков ключевым остается фактор стабильности, который обеспечивают государственные программы. Кроме того, компания намерена и дальше ускорять цифровизацию процесса, чтобы оформление ипотеки оставалось быстрым и комфортным.