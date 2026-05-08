Шесть рейсов задержали в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений.

В нижегородском аэропорту имени Чкалова сохраняется особый режим работы, здесь в целях безопасности пока не принимают и не выпускают самолеты. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, результатом временных ограничений стали задержки рейсов.

Судя по данным с онлайн-табло, из Нижнего Новгорода задержаны вылеты в Москву, Минеральные Воды, Анталью, Самару, Санкт-Петербург и Челябинск. Кроме того, задержаны и рейсы на прилет: с опозданием в столицу Приволжья прибудут борта из Казани, Калининграда и Самары.

С пассажирами в терминале работают представители авиакомпаний и сотрудники воздушной гавани: им раздают напитки и питание, в здании доступны питьевые фонтанчики. Тем, кто только планирует выехать в аэропорт, настоятельно рекомендуют отслеживать статус рейсов на сайтах перевозчиков и самого аэропорта. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просят внимательно слушать объявления по громкой связи и сверяться с информацией на табло.