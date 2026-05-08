НовостиОбщество8 мая 2026 12:29

Движение по наплавному мосту через Суру возобновили в Пильнинском округе

Переправа соединяет Нижегородскую область с Чувашией
Анжелика ЮДИЧЕВА
Движение по наплавному мосту через Суру возобновили в Пильнинском округе. Фото: ГУАД Нижегородской области

Наплавной мост через реку Сура, соединяющий нижегородские населенные пункты с Чувашией, снова открыт для движения. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Сама переправа находится на трассе «Мамешево - Наваты - Шумерля - граница с Республикой Чувашия» в Пильнинском округе. Ее длина составляет 156 метров, а конструкция собрана из 47 понтонов и двух аппарельных съездов по 12 метров каждый. Благодаря этому мосту путь между двумя регионами сокращается до 50 километров, тогда как объезд занимает все 120.

Кстати, последний раз переправу приводили в порядок в 2024 году. Тогда подрядчик восстановил поворотные и шарнирные механизмы, обновил пандусы и подходы, установил освещение и судоходные огни, а также заново покрасил конструкции.