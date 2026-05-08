Двоих нижегородцев осудили за создание и продажу вредоносных программ

Двое жителей Нижнего Новгорода получили по два года ограничения свободы за создание и продажу вредоносных компьютерных программ. Такой приговор вынес Нижегородский районный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что молодые люди действовали сообща и с корыстной целью. Они создали несколько аккаунтов в Телеграме и превратили их в канал сбыта: через мессенджер продавали вредоносные программы, способные блокировать, копировать, модифицировать или вовсе уничтожать чужую информацию, а также обходить системы компьютерной защиты.

Оба фигуранта полностью признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. Суд это ходатайство удовлетворил. В итоге их признали виновными по части 2 статьи 273 УК РФ - создание, распространение и использование компьютерных программ и иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения…совершенные группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности