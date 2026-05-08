«Мы обязаны уважать великий подвиг солдата, помнить и чтить наших героев», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно состоялось на площади Маршала Жукова. В событии приняли участие около 250 человек, в том числе сотрудники предприятий, представители правоохранительных структур, члены районного совета ветеранов и общества инвалидов, а также жители района.

На празднике также присутствовали председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат Думы Ирина Молькова, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова и Владислав Атмахов.

«Мы обязаны уважать великий подвиг солдата, помнить и чтить наших героев, стражей свободы и независимости Родины! В далеких военных 40-х годах кто-то защищал ее на передовой, кто-то в тылу - сплотились все. Так было всегда, и история тому подтверждение: что в XVII веке, в период Смуты, что в Великую Отечественную, что сейчас, когда продолжается специальная военная операция. Единство народов нашей Родины - наша главная сила! В 81-ю годовщину Победы мы вновь чтим память павших воинов и чествуем наших дорогих ветеранов. Перед ними мы в неоплатном долгу. Пусть об этом помнят наши дети и внуки!» - сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, обращаясь к участникам мероприятия.

По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, приокчане никогда не забудут подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. «Наши ветераны, труженики тыла были и остаются для нас примером стойкости, отваги и беззаветной преданности Родине. Их подвиг навсегда останется в истории страны и в наших сердцах. И сегодня наши воины продолжают дело поколения победителей – с честью выполняют боевые задачи, защищая нашу страну и её независимость. Жители района поддерживают их делом и словом: участвуют в волонтёрской и гуманитарной работе, помогают семьям военнослужащих. В этом – наша сила, наша сплочённость и уверенность в будущем», – сказал глава районной администрации, завершив свою речь известным стихотворением «Спасибо деду за Победу!».

Все присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, а также к портретам героев СВО на Аллее Памяти. Для гостей памятной встречи прозвучали патриотические песни, а также музыкальные композиции в исполнении военного оркестра войск национальной гвардии. Представители совета молодежи Приокского района раздали всем присутствующим георгиевские ленточки.