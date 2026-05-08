«У речных ворот города, где всегда много людей, образ Владимира Кириллова будут видеть, а его имя помнить всегда», - Евгений Чинцов

7 мая 2026 года на Речном вокзале состоялось торжественное открытие мемориальной доски прославленному волжскому капитану, участнику Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Владимиру Кириллову.

Гостями церемонии стали председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, ректор Волжского университета водного транспорта Игорь Кузьмичев, представители Волжского пароходства и Администрации Волжского бассейна, Почетные граждане города, члены Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, капитаны пассажирских теплоходов, ветераны, а также коллеги и близкие Владимира Кириллова.

Евгений Чинцов рассказал о пути, пройденном от рождения идеи создания мемориальной доски до ее воплощения.

«Сначала по предложению коллектива ВГУВТа и близких Владимира Андреевича хотели установить мемориальную доску на фасаде дома по улице Фрунзе, где он жил. Но с учетом выдающихся заслуг ветерана речного флота члены городского Комитета по увековечению единогласно выступили за выбор более значимого общественного места. Владимир Андреевич много лет трудился в Волжском речном пароходстве и на ум приходило одно – Речной вокзал. К счастью, идею речники поддержали, и мемориальная доска появилась именно у речных ворот нашего города. В месте, связанном с Волгой, с профессией речника и историей Нижнего Новгорода, где всегда много людей, образ Владимира Кириллова будут видеть, а его имя помнить всегда», - подчеркнул спикер Думы.

Он также отметил, что открытие мемориальной доски в канун празднования 9 Мая является очень символичным, поскольку к Великой Победе легендарный капитан имеет непосредственное отношение.

«Герой Социалистического труда, кавалер наград за боевые подвиги и трудовые достижения, Почетный работник речного транспорта Владимир Андреевич Кириллов стал легендой еще при жизни. Уверен, что характер и судьба этого удивительного человека могут служить примером для тысяч девчонок и мальчишек, которые мечтают связать свою жизнь с работой в речном флоте и служить Отечеству, как это делал он», - поделился мнением Евгений Чинцов.

Игорь Кузьмичев рассказал, что значил легендарный капитан для речников Волги.

«Владимир Андреевич не просто сделал себя сам, прошел через фронтовые испытания и достиг высот профессионального мастерства. Он стал наставником и воспитал целую плеяду волжских капитанов, многие из которых до сих пор служат на судах по всей России. Именно поэтому его называют «капитан капитанов», - отметил ректор ВГУВТ.

Внучка Владимира Кирилова Екатерина Соколова поделилась воспоминаниями о детстве в семье капитана Кириллова.

«Для меня он в первую очередь дедушка и я горжусь тем, что я «капитанская внучка». Но это не говорит о каких-то привилегиях. Дедушка учил нас трудолюбию и ответственности. Эти качества и сегодня очень помогают в жизни», - сказала она.

Участников мероприятия поприветствовали сиренами экипажи волжских теплоходов, пришвартованных у Речного вокзала и группа маршевых барабанщиц Нижегородского речного училища имени Кулибина. В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы к мемориальной доске.

Напомним, что 17-летним юношей Владимир Андреевич Кириллов участвовал в Сталинградской битве, был ранен, служил на Краснознаменной подводной лодке С-57. Вся его послевоенная жизнь связана с Волгой, где в возрасте 31 год он стал самым молодым капитаном, осваивал новую технику, внедрял новые для страны стандарты обслуживания пассажиров туристического флота, 20 лет возглавлял коллектив теплохода «Ленин» - флагмана Волжского Объединенного речного пароходства, 14 раз признавался лучшим капитаном СССР.