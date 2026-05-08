В Дзержинске у Шуховской башни прошла акция «Свеча памяти» в честь Дня Победы

Фото: Россети

В преддверии Дня Победы сотрудники Дзержинского района распределительных сетей и Дзержинского высоковольтного района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» провели памятное мероприятие у подножия знаменитой Шуховской башни.

У основания 128-метровой уникальной опоры, ставшей одним из символов Нижегородской области, была организована акция «Свеча памяти». Из зажженных свечей участники выложили цифру 81, символизирующую 81-ю годовщину Великой Победы.

Теплый свет свечей стал данью уважения героям, отдавшим свои жизни за Родину. Мероприятие объединило коллег — все вместе почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Также дзержинцам и гостям города энергетики подарили георгиевские ленточки.

Шуховская башня, несущая не только инженерную, но и глубокую историко-патриотическую значимость, в этот день вновь стала местом силы, где прошлое встречается с настоящим, а память о подвиге живет в сердцах новых поколений.