Детский сад, где зимой обрушилась крыша, заработал в Лукоянове

Детский сад в Лукоянове возобновил работу после обрушения кровли. Фото: Игорь Синцов

Садик №3 «Ромашка» в городе Лукоянов Нижегородской области снова принимает детей. Здание возобновило работу после ремонта, который потребовался из-за обрушения крыши под тяжестью снега. Об этом сообщил глава Лукояновского округа Игорь Синцов.

Напомним, ЧП случилось в начале февраля 2026 года. К счастью, обошлось без пострадавших - все произошло в выходной, когда внутри никого не было. Сразу после этого детский сад закрыли, а 87 воспитанников временно распределили по другим учреждениям города. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

За время вынужденного простоя в здании капитально отремонтировали кровлю и входные группы. Деньги на это выделили из резервного фонда регионального правительства.