Работу метро продлят в Нижнем Новгороде 9 мая.

Нижегородское метро изменит график работы 9 мая. По информации городской администрации, его работа будет продлена до 01:15, а с 23:59 интервал движения составит 10 минут. Это позволит нижегородцам уехать домой после посещения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Кроме того, в связи с тем, что главной площадкой для празднования Дня Победы станет Парк Победы, для удобства будут запущены бесплатные пассажирские шаттлы. Автобусы свяжут парк с тремя ключевыми точками города по следующим направлениям: «Площадь Революции – Парк Победы»; «Площадь Горького – Парк Победы»; «Больница Семашко – Парк Победы».

Еще одно изменение касается пригородных поездов. Как сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании, 9 и 10 мая они будут курсировать по субботнему графику, а 11 мая — по воскресному. Также дополнительные составы будут запущены на маршруте «Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород». Отправление из областного центра – в 14:25, из Тарасихи – в 15:43.