Проезд на перекрестке Пискунова и Варварской закрыт из-за ремонта теплосети

Движение на перекрестке Пискунова и Варварской закрыто из-за ремонта теплосети

Перекресток улиц Пискунова и Варварской в Нижнем Новгороде закрыли для проезда. Причиной стали срочные работы на участке теплосети, сообщили в АО «Объединенный коммунальный оператор».

Фото: ЦОДД города Нижнего Новгорода

Ремонт здесь ведут еще с ночи 7 мая, и изначально коммунальщики планировали справиться быстро. Однако после вскрытия грунта выяснилось, что повреждение оказалось сложнее, чем предполагали. Теперь закончить восстановительные работы планируют в течение дня, после чего сразу приступят к укладке асфальта. Открыть движение обещают ориентировочно ближе к полуночи, в 23:55.

Автомобилистам советуют заранее посмотреть схему объезда, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее мы писали о том, что движение транспорта по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде полностью восстановят уже в августе этого года. Хотя завершить капитальный ремонт переправы должны только в декабре.