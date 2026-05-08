Начальника IT-отдела Арзамасского машзавода арестовали за коммерческий подкуп

Начальник IT-отдела Арзамасского машиностроительного завода задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Нижегородской области.

По версии следствия, он помог определенной фирме заполучить контракты купли-продажи на поставку товаров и материалов, отсекая конкурентные предложения от других организаций. За это директор компании выплатил ему более 800 тысяч рублей.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ - коммерческий подкуп в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.