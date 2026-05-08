8 мая 2026

Очередная магнитная буря накроет Нижний Новгород 15 мая

Ее сила достигнет пяти баллов,
Анжелика ЮДИЧЕВА
Новая магнитная буря ожидается в Нижегородской области 15 мая. По данным сервиса my-calend.ru, она будет умеренной, но ощутимой: сила составит пять баллов из восьми возможных.

Геомагнитное возмущение начнется в ночь на 14 мая и продлится до ночи 16-го, после чего ослабнет до четырех баллов(малая геомагнитная буря). В такие дни стоит внимательно отнестись к своему состоянию. У метеозависимых людей возможны головные боли, скачки давления, учащенное сердцебиение и бессонница. Может накатывать раздражительность, тревожность и упадок сил. А тем, у кого есть хронические заболевания сердца или сосудов, стоит быть особенно осторожными: именно в периоды бурь случается около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов.

Чтобы легче пережить период, врачи рекомендуют пить больше воды, не переедать, отказаться от алкоголя и курения, а также избегать стрессов. Полезны контрастный душ, своевременный отход ко сну, а также прогулки на свежем воздухе - тем более погода сейчас подходящая. Специалисты напоминают, что реакция на магнитные бури у всех разная: одни чувствуют недомогание за пару дней до начала возмущений, другие - непосредственно в пик, а третьи - лишь спустя сутки после затишья.