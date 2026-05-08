Сторублевую купюру ЧМ-2018 продают за 10 млн рублей в Нижегородской области. Фото: Банк России

Житель Семенова выставил на продажу памятную сторублевку, выпущенную к Чемпионату мира по футболу 2018 года, и оценил ее в 10 миллионов рублей. Это объявление появилось на одной из онлайн-площадок для размещения объявлений.

Это первая в России купюра из полимера, которую Банк России ввел в обращение в мае 2018 года. У нее вертикальный дизайн: на лицевой стороне изображены мальчик с футбольным мячом и вратарь в прыжке, на оборотной - футбольный мяч как символ земного шара и болельщики. Там же нанесен список городов, принимавших матчи чемпионата.

Продавец утверждает, что его банкнота новая, а штрих-код на ней читается. Правда, при тираже в 20 миллионов запрошенная цена выглядит амбициозно - похожие купюры на той же площадке продаются в разы дешевле. Но владелец, видимо, уверен в исключительности своего экземпляра.