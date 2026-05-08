Нижегородские школьники смогли получить рабочие профессии без отрыва от учебы

За две недели сразу 94 старшеклассника из Нижнего Новгорода и Чкаловского городского округа сдали квалификационные экзамены в Центре «Моя первая профессия», созданного на базе Мининского университета. Здесь во время учебного года ребята осваивают самые востребованные рабочие специальности. В частности, 44 школьника изучили профессию чертежника-конструктора, 24 – лаборанта химического анализа. Еще 26 старшеклассников обучились работе на станках с программным управлением. Теорию ребята изучали в педагогическом технопарке «Кванториум» Мининского университета и в базовых школах, а практику – освоили на площадках индустриальных партнеров. К примеру, для чертежников практика была организована Горьковским автозаводом, а для операторов программного управления - Чкаловским техникумом транспорта и информационных технологий.

- Ребята из Сормовского района готовили растворы заданной концентрации и осваивали электрохимические методы анализа. Старшеклассники из Чкаловска учились писать управляющие программы и работать на токарных станках. А 44 автозаводских школьника за несколько месяцев научились создавать 3D-модели в «КОМПАС-3D». Все экзамены сданы, большинство — на «хорошо» и «отлично». Это доказывает: давать профессию со школьной скамьи не только можно, но и нужно, - уверен ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

К слову, это уже не первый поток квалификационных экзаменов. В апреле 21 ученик из Чкаловска подтвердил квалификацию по профессии «Ассистент экскурсовода», а 15 школьников из Нижнего Новгорода – освоили профессию Оператор беспилотных авиационных систем».

Программа «Моя первая профессия» реализуется на базе Мининского университета уже четвертый год подряд. И с каждым годом она становится все более востребованной среди старшеклассников. В нынешнем учебном году ее участниками стали уже 12 школ Нижегородской области. Следующий набор в Центр начнется в сентябре 2026 года.

