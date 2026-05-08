«Поезд Победы» вернется в Нижний Новгород 8 мая.

Мемориальный состав «Поезд Победы» завершил свое путешествие по Горьковской железной дороге и сегодня, 8 мая, прибудет в Нижний Новгород. Торжественная встреча намечена на 11:00 у мемориального комплекса «Бронепоезд Козьма Минин». Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

В составе эшелона - два легендарных паровоза серии Л, шесть платформ с образцами техники времен Великой Отечественной и два вагона-теплушки. В них развернуты полевая кухня и тематическая композиция с предметами быта и интерьера военных лет. Торжественный митинг по случаю прибытия поезда пройдет на площадке перед Центральным дворцом культуры железнодорожников.

Напомним, путешествие «Поезда Победы» приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С 24 апреля по 4 мая состав курсировал по Горьковской железной дороге, сделал остановки на 29 станциях в семи регионах страны. За это время его встретили более 77 тысяч человек.