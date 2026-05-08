Нижегородцы смогут посетить выставку «ЦИПР» 21 мая

21 мая у жителей и гостей Нижнего Новгорода появится уникальная возможность совершенно бесплатно познакомиться с последними цифровыми разработками ведущих компаний страны. В этот день выставочная экспозиция конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») будет открыта для всех желающих. Она разместится в зеркальных павильонах Нижегородской ярмарки.

Чтобы попасть на выставку, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте «ЦИПР», выбрать удобный временной слот на 21 мая и получить бейдж посетителя. Количество мест в каждом временном интервале ограничено, так что организаторы советуют не откладывать регистрацию.

Формат открытого дня стал доброй традицией конференции. Он позволяет простым горожанам увидеть разработки крупнейших российских и международных технологических компаний, узнать, как современные программные решения, цифровые платформы и технологические сервисы применяются в разных отраслях — от промышленности до бытовых вещей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал открытый день отличной возможностью для жителей региона познакомиться с передовыми разработками и современным ландшафтом информационных технологий.

Сама конференция «ЦИПР» пройдёт в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Проведение таких масштабных ИТ-конференций отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.