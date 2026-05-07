На 83-м году жизни скончался профессор ННГАСУ Александр Донин. Фото: пресс-служба ННГАСУ

Доктор искусствоведения, профессор Александр Донин скончался в Нижнем Новгороде. О смерти ученого сообщили в пресс-службе Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Александра Николаевича не стало 5 мая 2026 года после тяжелой продолжительной болезни. Ему было 82 года. В университете отметили, что профессор внес большой вклад в развитие отечественного искусствознания, а также архитектурно-художественного образования.

С ННГАСУ его связывала работа на кафедре художественного проектирования интерьеров. Здесь он преподавал в 2005–2006 и 2010–2011 годах. Коллеги вспоминают Александра Донина как талантливого лектора, глубокого исследователя и внимательного наставника, который всегда охотно делился знаниями со студентами.

Александр Николаевич родился 9 мая 1943 года. Всю свою жизнь он посвятил науке, преподаванию и развитию художественного образования. В вузе подчеркнули, что память о профессоре сохранится в сердцах всех, кто был с ним знаком.

Прощание с профессором состоится 8 мая в 13:00 в Нижегородском крематории на улице Зайцева, 27.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Александра Донина.