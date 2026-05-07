Форварды Муханов и Свищёв остаются в «Торпедо» еще на два года.

Нижегородское «Торпедо» продолжает формировать состав на новый сезон – клуб объявил о продлении контрактов с нападающими Тимуром Мухановым и Кириллом Свищёвым. Оба хоккеиста подписали новые двусторонние соглашения сроком на два года, сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Для 20-летнего Кирилла Свищёва Нижний Новгород уже стал по-настоящему родным. Форвард провел в системе «Торпедо» три сезона, а именно здесь дебютировал в КХЛ. В прошедшем чемпионате он сыграл 30 матчей за основную команду и набрал пять очков – забросил три шайбы и отдал две передачи. Также хоккеист выступал за «Торпедо-Горький» в ВХЛ и молодежную «Чайку», где регулярно показывал результат.

Тимур Муханов присоединился к команде в конце января, однако быстро влился в состав. За «Торпедо» форвард провел 16 матчей и забросил две шайбы. Всего за карьеру в КХЛ на его счету уже 171 игра. Кроме того, Муханов успел отличиться в «Чайке», набрав 11 очков в 11 встречах.

Как отметил генеральный директор клуба Евгений Забуга, оба игрока обладают серьезным потенциалом и должны продолжить свое развитие именно в системе нижегородского клуба.