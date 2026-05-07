Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 мая 2026 16:51

Форварды Муханов и Свищёв остаются в «Торпедо» еще на два года

Нижегородский клуб продлил контракты с молодыми нападающими
Евгения ФРОЛОВА
Форварды Муханов и Свищёв остаются в «Торпедо» еще на два года.

Форварды Муханов и Свищёв остаются в «Торпедо» еще на два года.

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо».

Нижегородское «Торпедо» продолжает формировать состав на новый сезон – клуб объявил о продлении контрактов с нападающими Тимуром Мухановым и Кириллом Свищёвым. Оба хоккеиста подписали новые двусторонние соглашения сроком на два года, сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».

Для 20-летнего Кирилла Свищёва Нижний Новгород уже стал по-настоящему родным. Форвард провел в системе «Торпедо» три сезона, а именно здесь дебютировал в КХЛ. В прошедшем чемпионате он сыграл 30 матчей за основную команду и набрал пять очков – забросил три шайбы и отдал две передачи. Также хоккеист выступал за «Торпедо-Горький» в ВХЛ и молодежную «Чайку», где регулярно показывал результат.

Тимур Муханов присоединился к команде в конце января, однако быстро влился в состав. За «Торпедо» форвард провел 16 матчей и забросил две шайбы. Всего за карьеру в КХЛ на его счету уже 171 игра. Кроме того, Муханов успел отличиться в «Чайке», набрав 11 очков в 11 встречах.

Как отметил генеральный директор клуба Евгений Забуга, оба игрока обладают серьезным потенциалом и должны продолжить свое развитие именно в системе нижегородского клуба.