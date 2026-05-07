На 7,6 миллиона рублей обманул нижегородку лжесотрудник Роспотребнадзора.

73-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода стала жертвой крупного мошенничества. Женщина лишилась более 7 миллионов рублей, поверив незнакомцам, которые представлялись сотрудниками различных государственных служб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам пенсионерки, ей позвонили якобы из почтового отделения, а затем на связь вышел мужчина, назвавшийся сотрудником Роспотребнадзора. Он убедил женщину, что её сбережения необходимо «защитить» и временно разместить в банковской ячейке, чтобы сохранить и даже приумножить деньги.

Пожилая нижегородка собрала все накопления – 7,6 миллиона рублей, которые хранились дома. Деньги она упаковала в целлофановый пакет и передала неизвестному мужчине возле мусорных контейнеров рядом со своим домом.

Лишь спустя время женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сейчас ведётся расследование.

Правоохранители в очередной раз напоминают жителям: сотрудники государственных ведомств никогда не отправляют курьеров за деньгами и не просят передавать наличные посторонним людям.