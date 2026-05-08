Социальным предпринимателям Выксы и Кулебак помогут запустить бизнес по-новому

В Нижегородской области стартовал приём заявок на участие в обновлённой программе развития социального предпринимательства «Начни своё дело». В этом году она рассчитана на жителей Выксы и Кулебак. Организаторы — Объединённая металлургическая компания (ОМК), региональное правительство, Центр инноваций социальной сферы, местные администрации и бизнес-инкубаторы.

Программа действует с 2018 года и направлена на поддержку проектов, которые помогают повысить качество жизни, создают новые социальные услуги и рабочие места, в том числе для людей с инвалидностью.

В 2026 году «Начни своё дело» стартует в мае и впервые пройдёт по двухгодичному циклу. Участники получат больше времени на проработку идей, проверку гипотез и поиск партнёров. На первом этапе — «Обучение и клуб предпринимателей» — будущих бизнесменов ждут лекции экспертов, отработка идей с профессиональным сопровождением и освоение современных методов привлечения ресурсов. Здесь же запустят Клуб социальных предпринимателей — площадку для обмена опытом и совместных проектов на уровне региона и страны. По итогам 15 победителей получат рекламный пакет от информационного партнёра, а трое лучших — гранты по 100 тысяч рублей.

В 2027 году стартует второй трек — «Гранты и менторство». На грантовом конкурсе выберут 15 проектов из Выксы и Кулебак, которые получат финансовую поддержку и помощь в продвижении. Три лучших проекта смогут рассчитывать на повышенные гранты — до 500 тысяч рублей. Все победители и участники, запустившие проекты без грантов, будут получать менторское сопровождение от экспертов до конца года.

Особое внимание — многодетным родителям и мамам-предпринимательницам. Для них предусмотрены гибкие форматы обучения и консультации по совмещению бизнеса с семьёй. Как рассказала руководитель направления по устойчивому развитию ОМК Екатерина Кощиенко, только в прошлом году благодаря грантам компании в Выксе и Кулебаках запустили или расширили 27 социальных бизнесов — от творческих мастерских до небольших медцентров и кафе. А всего с момента старта программы в регионах присутствия компании появилось почти 500 социально-предпринимательских проектов, создано около 800 рабочих мест, инвестиции превысили 120 миллионов рублей.

В 2025 году «Начни своё дело» стала лауреатом всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес» Минэкономразвития РФ. Директор Центра инноваций социальной сферы Светлана Кашина подчеркнула: признание на федеральном уровне подтверждает, что такой формат поддержки действительно работает.

Поддержка социального предпринимательства — одна из ключевых задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.