Члены Совета Молодежи «Нижновэнерго» подарили нижегородцам и гостям города Георгиевские ленты

В преддверии Дня Победы на центральных улицах Нижнего Новгорода царила особая атмосфера единства и памяти. Члены Совета Молодежи «Нижновэнерго» вышли к жителям города, чтобы разделить с ними радость предстоящего праздника Великой Победы.

Активисты тепло поздравляли нижегородцев и гостей города, вручая памятные значки, яркие шарики с символикой 9 Мая и традиционные Георгиевские ленточки, превратившиеся из сувениров в знаки глубокой благодарности и уважения к подвигу наших предков.

Улыбки прохожих, искренние слова благодарности и общее чувство сопричастности напоминали: память о Великой Победе по прежнему объединяет поколения.

«Такие акции — не просто традиция. Это наш способ сказать спасибо тем, кто защитил страну от фашистской угрозы. Очень важно, чтобы молодежь знала историю и чувствовала свою связь с ней, продолжая нести ее дальше. Видеть, как люди с благодарностью принимают Георгиевские ленточки, как загораются глаза детей при виде праздничных шаров, — это и есть живая связь времён. Мы обязаны хранить эту память и передавать ее следующим поколениям», - отметил директор филиала Дмитрий Федоров.