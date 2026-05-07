Т2 перешла к новому этапу импортозамещения

Фото: Пресс-служба T2

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает курс на импортозамещение критической инфраструктуры. Компания приступила к замещению узлов пакетной коммутации на оборудование отечественных производителей. Теперь за тарификацию скоростей интернета в ряде регионов отвечает российская разработка Bercut.

Ранее Т2 проделала значительную работу по переходу на отечественное оборудование, тем самым повысив стабильность собственной сети. Это базовые станции «Булат», пакетное ядро от компании «Протей», а также инфраструктура оператора «Пилар», которая служит базой для активного технического развития.

Новым этапом на пути к полностью отечественным решениям стало замещение узлов пакетной коммутации, которые отвечают за тарификацию скоростей LTE. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании абонентов.

PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета клиенту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи.

Совместная работа Bercut и Т2 по разработке решения под требования оператора велась в течение трех лет. На сегодняшний день инициатива уже реализована в Мурманске, Пскове и Петрозаводске. До конца 2026 года Т2 планирует масштабировать разработку на все регионы присутствия.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона «Волга» T2:

«Продуктовая линейка Т2 постоянно развивается, и абоненты все чаще получают безлимит на целые категории трафика, отдельные сервисы или приложения. В таких условиях критически важно, чтобы система тарификации работала точно и непрерывно. Именно этот аспект является базой всего сервиса Т2, который мы стараемся поддерживать на высшем уровне. Внедрение отечественных компонентов ядра сети — это важный стратегический шаг, который дает нам огромный запас прочности и делает работу сети предсказуемой».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» https://nnov.t2.ru/ erid: 2SDnjeY4apz