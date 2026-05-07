Село Афанасьево получило стабильный интернет

Жителям села Афанасьево Богородского района стал доступен высокоскоростной интернет. Такая возможность появилась благодаря запуску базовой станции четвертого поколения, сообщили в компании МТС.

Для более чем двухсот жителей села это не просто новость о технологиях, а реальные перемены в повседневной жизни. Теперь можно без проблем пользоваться онлайн-банкингом, записываться к врачу через госуслуги, учиться дистанционно и получать консультации по телемедицине. И даже вечером, когда обычно нагрузка на сеть растёт, связь остаётся стабильной.

При установке оборудования проектировщики учитывали и нужды отдыхающих. Каждый год на берега Чижковского пруда и в местные зоны отдыха приезжают тысячи гостей из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Павлова и других городов. Рыбаки и туристы теперь могут спокойно пользоваться навигацией, бронировать домики на базах отдыха прямо с берега и сразу оплачивать их через приложение. Всё это делает Афанасьево более привлекательным для коротких выездов и семейного отдыха.

Стабильный интернет пришёл не только в жилые дома, но и в ключевые социальные объекты. Среди них — фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, животноводческая ферма, Афанасьевский родник, церковь Успения Пресвятой Богородицы, а также базы отдыха «Живые родники», «Пиратская гавань» и «Чижковское озеро».

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что появление устойчивого 4G расширяет возможности села как места для отдыха горожан.

- Здесь уже есть всё для разнообразного досуга: рыбалка, природа для семейных прогулок и условия для корпоративных выездов. При этом качественная связь, подчеркнул он, — не просто удобство для туристов, а насущная необходимость для местных жителей. Возможность работать удалённо, иметь доступ к образовательным ресурсам и пользоваться цифровыми сервисами напрямую влияет на качество жизни в селе.