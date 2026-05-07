Праздничная проекция украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля 9 мая

Праздничная проекция украсит Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Тематическое проекционное шоу на главной башне Кремля начнется 9 мая в 20.00 и продлится до 02.00 10 мая.

Сценарий праздничного мэппинга включает в себя ключевые даты и символы Великой Отечественной войны. На стенах Дмитриевской башни появятся Вечный огонь, Георгиевская лента, золотая звезда и поздравление «С Днем Победы!».

Напомним, 9 мая проход на территорию Нижегородского кремля частично закроют для посетителей.

Ограничения на посещение территории крепости введут с 00.00 до 13.00. Вход граждан будет осуществляться только по пропускам и приглашениям через ворота Кладовой башни. Ворота Пороховой, Никольской, Дмитриевской и Ивановской башен будут закрыты.

