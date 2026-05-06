Жителей Нижегородской области приглашают на конкурс «Лидер качества – 2026»

Жителей Нижегородской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Лидер качества – 2026». Подать заявку можно до 30 июня на официальном сайте Роскачества, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс направлен на поддержку специалистов, которые ежедневно обеспечивают высокий уровень качества продукции, услуг и рабочих процессов. При этом многие из них остаются вне публичного внимания, несмотря на значимый вклад в развитие отрасли.

В этом году организаторы расширили список номинаций. Участие могут принять метрологи, сотрудники лабораторий, эксперты по управлению качеством, а также специалисты, внедряющие цифровые решения, бережливые технологии и современные подходы к повышению эффективности.

Среди ключевых номинаций – «лидер метрологии», «лидер технического контроля», «директор по качеству», «прорыв года» и другие. Экспертная оценка заявок пройдёт летом, а победителей объявят осенью. Награждение состоится в ноябре в рамках международного форума, посвящённого Всемирному дню качества.

Участие в конкурсе бесплатное, а победители получат не только статусные награды, но и возможность войти в профессиональное сообщество лидеров качества.