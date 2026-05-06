Встреча мэра Юрия Шалабаева с ветеранами ВОВ прошла в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Накануне Дня Победы глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. В Кремле собрались фронтовики, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда – люди, чьи судьбы стали символом мужества и стойкости, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр поблагодарил гостей за их подвиг и подчеркнул: город продолжит заботиться о ветеранах не только в праздничные дни, но и ежедневно. По его словам, власти оказывают адресную помощь, поддерживают ветеранские организации и регулярно проводят памятные встречи.

Фронтовики и труженики тыла собрались в Кремле накануне 9 Мая. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Среди участников – Евгений Макаров, прошедший войну радистом и встретивший Победу в Берлине, а также Отар Дадишкилиани, служивший во фронтовой концертной бригаде. Они поделились воспоминаниями о фронтовых годах и дне окончания войны.

Ветеранов поздравили и воспитанники центра военно-патриотического воспитания. Ребята признались, что встречи с героями вызывают у них чувство гордости и ответственности за сохранение памяти о подвиге поколения победителей.