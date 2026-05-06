«Мы все должны помнить, что ценой мира стали жизни наших героев», - Евгений Чинцов

5 мая 2026 года председатель городской Думы Евгений Чинцов вместе с депутатами Законодательного собрания — Юрием Балашовым, Владимиром Паковым, Татьяной Гриневич — и главой администрации Советского района Александром Ивановым посетили церемонию открытия обновленного памятника воинам - нижегородцам, погибшим в Чеченской Республике.

На территории храма в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества собрались почетные гости, воспитанники воскресной школы и сослуживцы бойцов, чьи имена высечены в граните. Участники церемонии почтили память погибших и возложили цветы к обновленному мемориалу. Воспитанники воскресной школы при храме прочитали стихи, посвященные героям.

«Мы не можем забыть те годы на рубеже веков, когда ситуация на Северном Кавказе стала настоящим испытанием для России. Но именно тогда проявилось истинное мужество наших солдат — в Чеченской войне они отстояли целостность нашей страны. Уроки того времени должны усвоить новые поколения, мы все должны помнить, что ценой мира стали жизни наших героев, в том числе и нижегородцев», - отметил Евгений Чинцов.