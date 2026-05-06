Молодежную экосистему создадут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде запускают масштабную программу поддержки молодых людей. Мининский университет победил в грантовом конкурсе «Росмолодёжь. Вузы» и получил больше 20 миллионов рублей на создание экосистемы, которая будет работать с 2026 по 2027 год. Задача - превратить педагогический вуз в главную региональную площадку для развития семейных ценностей, патриотизма и межнационального диалога.

Всего в течение двух лет будет реализовано 15 комплексных проектов, которые затронут около 10 тысяч человек. В 2026 году студентов ждут девять крупных событий. Среди них просветительский марафон «Семейная среда», где молодёжи расскажут, как строить здоровые отношения, патриотический слёт «Время героя», этнопространство «Атмосфера» — место для неформального общения с иностранными студентами, а также акселератор бизнес-проектов «ПедТех.Точка старта». В 2027 году добавятся ещё шесть направлений, включая «Навигатор семейных традиций» и фестиваль международных клубов дружбы.

Особое внимание уделят новым технологиям и реальным навыкам. На смене «Фиджитал-форпост» участники будут управлять беспилотниками и осваивать робототехнику. Для иностранцев организуют регулярные «этноквартирники» — неформальные встречи, где можно лучше узнать русскую культуру и рассказать о своей. А будущие педагоги пройдут школу вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства».

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, в основе проекта лежит идея экосистемы, где 10 тысяч молодых людей будут не просто учиться, а станут теми, кто меняет мир вокруг.

- Наша задача - чтобы каждый участник уехал с готовым проектом, поддержкой друзей и пониманием: в Нижегородской области их идеи нужны. 20 миллионов рублей гранта работают именно на это — создание постоянно действующего центра притяжения молодёжи, - подчеркнул он.

В итоге получится учитель нового поколения: профессионал, который говорит с молодыми на одном языке, владеет цифровыми технологиями, но при этом сохраняет верность традиционным семейным и патриотическим ценностям. Все успешные практики планируется опубликовать на всероссийской платформе «Национальный образ семьи», чтобы опыт Мининского университета могли перенять другие регионы.

