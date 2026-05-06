НовостиПроисшествия6 мая 2026 10:38

Долги нижегородской УК на 4,5 млн рублей грозят двумя годами тюрьмы руководству

Директора компании подозревают по 25 эпизодам неисполнения решений суда
Евгения ФРОЛОВА
Долги нижегородской УК на 4,5 млн рублей грозят двумя годами тюрьмы её руководству.

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Уголовное дело против руководителя управляющей компании, накопившей многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, возбуждено в Нижнем Новгороде. Речь идет о сумме свыше 4,4 млн рублей и сразу о 25 эпизодах – именно столько исполнительных производств находилось у приставов, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, компания не спешила исполнять решения судов добровольно. Приставы арестовали банковские счета должника и предупредили руководство о возможной уголовной ответственности. Однако меры не подействовали.

В итоге дознаватели возбудили дело по статье о злостном неисполнении судебных актов. Максимальное наказание по ней – до двух лет лишения свободы.