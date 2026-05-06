«Ростелеком» поддержал фестиваль «ТехноСтрелка» в Нижнем Новгороде

«Ростелеком» оказал поддержку V международному фестивалю практических задач в области инженерии, информационных технологий, естественных наук, медиа и искусства «ТехноСтрелка» в Нижнем Новгороде. Провайдер подготовил кейс для участников хакатона «Цифровой вызов» по защите от виртуальных угроз.

Будущим специалистам по информационной безопасности предстояло создать бота, который проведет лингвистический анализ электронных писем предполагаемой переписки и выявит фишинговые.

Кроме того, участникам хакатона нужно было оценить уязвимость программного обеспечения для кибератак. Также они анализировали сетевой трафик, чтобы определить подозрительную активность пользователей, найти зараженные вирусами компьютеры и предотвратить несанкционированный доступ в закрытую информационную сеть.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” традиционно поддерживает образовательные проекты в ИТ-индустрии, уделяя особенное внимание развитию практических навыков участников. Ребята решили реальный кейс, показав отличное владение способами защиты от интернет угроз. Радует, что цифровое будущее страны будут строить профессионалы своего дела».

В жюри хакатона вошли эксперты провайдера в сфере ИТ, кибербезопасности и программирования.

Ярослав Суслов, участник хакатона, Нижний Новгород:

«В одном из заданий нужно было определить, как в компьютер попал вирус, и остановить распространение вредоносного файла. Такие инциденты часто встречаются на практике, поэтому было важно решить учебную задачу».

В «ТехноСтрелке» состязались более тысячи школьников от 12 до 18 лет из 55 регионов России, Узбекистана и Казахстана. Призовые места в секции «Кибербезопасность» заняли команды из Калининграда, Миасса, Находки и Нижнего Новгорода. Каждый участник получил диплом и подарок от «Ростелекома».

Фестиваль организован Министерством образования и науки Нижегородской области, региональным центром развития талантов у детей и молодежи «Вега» и центром молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум».

